وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، الاثنين، أن قوات الدفاع المدني أخمدت 18 حريقا اندلعت في ريف المحافظة خلال يومي الجمعة والسبت الفائتين، مشيرة إلى أن أخطرها الحريق الذي شب في جبل الأربعين بمنطقة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري، بشار الأسد.

واكتفت "الوطن" بالقول، إن عناصر من الشرطة وحفظ النظام للتحقيق انتشرت من أجل التحقيق بأسباب الحريق وحفظ الأمن بالمنطقة، واحتواء الحرائق قبل اقتراب ألسنة اللهب من المنازل المجاورة، في وقت عملت جهات أخرى على حصر الأضرار الناتجة عن هذه الحرائق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مديرية إطفاء اللاذقية قوله، إن الظروف الجوية الصعبة والرياح وتغيرها المفاجئ عملت على اشتعال النيران بسرعة، مما صعّب مهمة السيطرة عليها، كما فاقم الأمر صعوبة وصول آليات الإطفاء نظرا لتضاريس المنطقة الوعرة نتيجة السفوح شديدة الانحدار.

وفي المقابل، أشارت مواقع تابعة للمعارضة السورية، إلى أن عسكريين روسا وعددا من الأهالي شاركوا في إخماد الحرائق.