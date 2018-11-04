واعتبرت الخارجية العراقية في بيان لها إن السفارة الأميركية "يتجاوز" الأعراف الدبلوماسية، والاحترام المتبادل لسيادة الدول ، ودعت بغداد السفارة الاميركية إلى حذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، بحسب البيان.



من جانب آخر، طالبت طهران الحكومة العراقية بالإسراع في دفع ديون الكهرباء التي تجاوزت مليار دولار الى طهران.



ونقلت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن نائب وزير الطاقة الإيراني، والمنسق العام لشركة "توانير"، محمود رضا حقي فام، قوله: "'يجب على السلطات العراقية الإسراع في دفع ديون الكهرباء إلى إيران، والتي تجاوزت مليار دولار أميركي".

ويشتري العراق نحو 1000 ميغاواط من ايران عبر خطين في ديالى شمالا وخط آخر في البصرة ورابع في مدينة العمارة جنوبا.

ولطالما تكررت انقطاعات الكهرباء في العراق رغم كونه من كبار منتجي النفط في أوبك في وقت لم تتمكن فيه المنظومة الوطنية من توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد وبخاصة في المنطقة والوسطى والجنوبية للبلاد.