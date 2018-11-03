وأوضح العضو في المجلس المدني، أبو عبد الله، الذي يدير المخيم، والذي نسق مع الأمم المتحدة لإرسال قوافل إغاثة إنسانية: "وصلت أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المخيم".

ويقع مخيم الركبان على مقربة من قاعدة التنف العسكرية الأميركية في الصحراء وقرب نقطة التقاء حدود سوريا والأردن والعراق ويعيش فيه أكثر من 50 ألف شخص، وصلتهم آخر قافلة إغاثة من الأمم المتحدة في يناير.

وحاصر الجيش السوري المخيم من الجانب السوري من الحدود الشهر الماضي ومنع المهربين والتجار من توصيل الغذاء إليه.

وتسيطر جماعة معارضة مدعومة من الولايات المتحدة على المنطقة، لكنها متاخمة للحدود الأردنية ويطوقها الجيش السوري.

وكان من المقرر أن توصل شاحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مساعدات إلى مخيم الركبان قبل أسبوع بعد أن حصلت على تصريح من دمشق، لكن الأمم المتحدة قالت إن الأمر تأجل لأسباب لوجستية وأمنية.

وأدى نقص الطعام والدواء في المخيم إلى وفاة 12 شخصا على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع بأنها "مقلقة" وقالت إن حياة الآلاف في خطر.