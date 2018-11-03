وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس "منذ إعادة افتتاح المعبر في 15 أكتوبر الماضي غادر عبره إلى سوريا ستة آلاف وستة سوريين".

وأضاف أن "بين هؤلاء 517 سوريا مسجلين رسميا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وأشار المصدر الى أن "عدد الأردنيين المغادرين إلى سوريا عبر المعبر بلغ 20917 شخصا".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.

وقد أغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أكتوبر 2014.

وتمكن الجيش السوري في يوليو الماضي من استعادة السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وجارته الشمالية في 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن تتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

وكان الأردن يصدر عبر الحدود مع سوريا قبل الحرب بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية ومن تلك الدول، فضلا عن التبادل السياحي بين البلدين.