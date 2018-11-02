وقال محافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، إن مجهولين هاجموا الحافلة أثناء عودتها من دير الأنبا صموئيل، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مصدر أمني إن الطريق الرئيسي للدير كان مغلقا نظرا لخطورة موقعه على الظهير الصحراوي، وانقطاع شبكة الاتصالات في محيطه، حيث استخدم الضحايا دروبا فرعيه للوصول إلى الدير.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا حالة الطوارئ بمستشفيات العدوة وبني مزار ومغاغة، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين.

وكان حادث مشابه قد وقع العام الماضي، عندما هاجم مسلحون في مايو عام 2017 حافلات متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.