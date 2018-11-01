وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، روبرت بالادينو للصحافيين إن "الضربات العسكرية الأحادية على شمال غرب سوريا من قبل أي طرف، خصوصا أن أفرادا أميركيين قد يكونون موجودين (في المكان) أو في الجوار، تشكل مصدر قلق كبير لنا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بالادينو إن "التنسيق والتشاور بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن القضايا التي تثير قلقا أمنيا يبقى نهجا أفضل".

وفي وقت سابق الأربعاء، قصفت مدفعيات القوات التركية مواقع للمسلحين الأكراد في مدينة كوباني (عين العرب) بمحافظة حلب شمالي سوريا، مما أدى إلى مقتل 4 من أفرادها، في حين ردت قوات سوريا الديمقراطية على القصف التركي بالمثل.

ويعد هذا ثاني قصف تركي يستهدف القطاع الغربي من كوباني، وثالث قصف يستهدف منطقة شرق الفرات، منذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين تنفيذ عمليات "أكثر فاعلية" شرقي نهر الفرات.

وعلى الإثر استأنفت تركيا حملتها العسكرية على القوات الكردية في سوريا، التي تقول إنها على علاقة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.

وقبل أيام وجه الرئيس التركي ما وصفه "بالإنذار الأخير" لأولئك الذين يهددون حدود تركيا الجنوبية، قائلا إن أنقرة مصممة على تركيز انتباهها على مسلحي أكراد سوريا في شرق الفرات.