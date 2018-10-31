وتشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية، وذلك في إطار "دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين مصر والدول العربية لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة".

وأوضح قائد القوات السعودية المشاركة في التمرين، العميد الركن عبدالله السبيعي، أن التمرين يأتي ضمن خطط وزارة الدفاع السنوية لتأهيل وتدريب منسوبي القوات المسلحة للرفع من جاهزيتهم القتالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد على أن "درع العرب 1"، يسهم في "دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة من خلال توحيد المفاهيم لتطبيق مفهوم العمل المشترك".