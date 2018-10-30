وأضاف: "عملية التدريب انتهت والدوريات المشتركة ستبدأ اليوم أو غدا"، حسب ما نقلت رويترز عن وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار الوزير التركي، إلى أن بلاده ستركز بعد منبج على المنطقة شرقي نهر الفرات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، الجمعة، إن أنقرة عازمة على التركيز على مواجهة المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات في سوريا.

واعتبر أردوغان أن تصريحه يمثل "تحذيرا أخيرا لمن يعرضون حدود تركيا للخطر".

وأضاف أثناء حديثه في أنقرة، لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "ستصب تركيزها على شرقي نهر الفرات في سوريا وليس منطقة منبج، بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية".

وتعتبر أنقرة حزب العمال الكردستاني والمسلحون المرتبطون به في سوريا والعراق جماعات إرهابية، فيما تشن حربا على المقاتلين الأكراد منذ عقود.