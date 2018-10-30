وأكد أردوغان، الثلاثاء، أن القوات التركية بدأت التدخل ضد هذه الكيانات خلال الأيام الأخيرة.

وكان أردوغان يشير إلى وحدات حاية الشعب الكردية، المتمركزة على الضفة الشرقية لنهر الفرات شمالي سوريا.

وبدأت تركيا حملة جديدة على القوات الكردية في سوريا، التي تقول إنها على علاقة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.

وقبل أيام وجه الرئيس التركي ما وصفه "بالإنذار الأخير" لأولئك الذين يهددون حدود تركيا الجنوبية، قائلا إن أنقرة مصممة على تركيز انتباهها على مسلحي أكراد سوريا في شرق الفرات.

والأحد قصفت القوات التركية مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب شمالي سوريا، بهدف "منع أنشطة إرهابية".

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق من العام الجاري.

وسيطرت هذه الوحدات على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا عام 2012، مع انسحاب القوات الحكومية من هذه المناطق للتركيز على محاربة مسلحي المعارضة في الغرب.