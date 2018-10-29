وشدد "نداء تونس " على خطورة تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السبت، والتي كشف فيها "أنّ الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة"، ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة، والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التعديل الوزاري المقبل.

كما استنكر الحزب التونسي تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات البلاد الديبلوماسيّة، "بما يمس من المصلحة الوطنيّة، ويرهن البلاد ويقحمها في سياسة المحاور"، التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال.



من جهته، أعلن القيادي بحزب نداء تونس منجي الحرباوي، أن الحزب لن يشارك مجددا في التعديل الوزاري، ولن يطرح أسماء من جانبه لتولي الوزارات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس لن تصادق على التعديل الوزاري المرتقب.

وأكد البرلماني التونسي أن الحكومة الحالية أوصلت البلاد إلى فشل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.