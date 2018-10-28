وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن "القصف استهدف منطقة زور المغار الواقعة إلى الغرب من منطقة عين العرب شمالي سوريا، وتهدف إلى منع الأنشطة الإرهابية".

وقصفت القوات التركية "ملاجئ" تابعة لقوات حماية الشعب الكردية شرقي الفرات في كوباني بشمال سوريا، بحسب الوكالة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده التركيز على شرقي الفرات في الحملة العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تشكل الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.

وكان تركيا قد شنت عملية عسكرية قي وقت سابق من هذا العام ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين وشمال حلب.

ويأتي الهجوم التركي، الأحد، بعد ساعات من استعادة تنظيم داعش السيطرة على جيب "هجين" في محافظة دير الزور وطرد منه قوات سوريا الديمقراطية، في هجوم مباغت أسفر عن مقتل 68 عنصرا من القوات الكردية.

وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية هي الحليف الرئيسي على الأرض للولايات المتحدة وشركائها في التحالف.

وخلال العامين الماضيين، ساعدت قوات سوريا الديمقراطية في طرد مسلحي تنظيم داعش من جميع المدن والبلدات تقريبا التي سيطر عليها التنظيم في سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الحالي على مساحة من الأراضي في شمال سوريا وشرقها، وهي أكبر جزء من البلاد خارج سيطرة الحكومة السورية.