وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن حصيلة القتلى ارتفعت من 41 شخصا "نتيجة وفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم وسحب المزيد من الجثث من الجبهات" في ريف دير الزور الشرقي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأشار المرصد، أن تنظيم داعش شن هجمات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح عبد الرحمن، أن الهجوم وقع في آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية، كما تخلل الهجمات تفجيرات انتحارية بأحزمة ناسفة.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في الـ 10 من سبتمبر الماضي، عملية عسكرية تسعى من خلالها لاجتثاث مسلحي داعش في آخر جيوبه الواقعة شرقي الفرات، وإنهاء وجوده كقوة مسيطرة هناك.