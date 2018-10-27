وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور شمالي البلاد، عمر ناجي، لوكالة فرانس برس، إن "جثتي مهاجرين مغربيين لفظهما البحر نقلتا إلى مستشفى هذه المدينة الخميس".

لكن مصدرا من السلطات المحلية أكد للوكالة "عدم تسجيل أي وفاة"، على إثر عمليات الإنقاذ التي جرت ليلة الجمعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية السبت.

ويحاول مزيد من المغاربة مغادرة بلادهم للوصول إلى أوروبا، عبر البحر أو بتسلق السياج الشائك العملاق بين المغرب وسبتة ومليلة.

ووصل أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية السنة، من بينهم أكثر من 38 ألفا عبر طريق البحر، بينما لقي 362 حتفهم غرقا أو اعتبروا مفقودين، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد السلطات المغربية أنها أحبطت 54 ألف محاولة للعبور نحو إسبانيا بين يناير وأغسطس.