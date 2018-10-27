ويهدف المشروع بإبقاء التوقيت متقدماً ساعة واحدة على توقيت غرينيتش، إلى "تفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة، خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة" وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وأعلن عن هذا القرار إثر اجتماع للمجلس الحكومي، الجمعة، أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي انعقد الخميس. وأثار تساؤلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر إن اعتماد التوقيت الصيفي "يمكن من ربح ساعة من الضوء (...) وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء". بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية في بيان الجمعة "على إثر هذا القرار"، أنه "سيتم تأخير مواعيد انطلاق رحلاتها من وإلى المطارات المغربية بساعة واحدة انطلاقا من يوم الأحد 28 تشرين الأول/أكتوبر الحالي على الساعة الثالثة صباحا".

يذكر أن المغرب بدأ اعتماد التوقيت الصيفي منذ عام 2008، وذلك لخفض استهلاك الطاقة.