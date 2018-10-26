وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه متابعة للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف، تم رصد نحو 10-12 صاروخا، أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقد تم اعتراض عدد من الصواريخ بواسطة القبة الحديدية.

وتأتي هذه التطورات بعد مقتل 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات "مسيرات العودة"، الجمعة، قرب الحدود مع إسرائيل في غزة.

وأعلنت مصادر طبية أن الشبان الأربعة قتلوا برصاص إسرائيلي أطلقه جنود الاحتلال أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق من جراء الغاز المسيل للدموع، كما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه المشاركين في الاحتجاجات.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني في المواجهات التي انطلقت في نهاية مارس الماضي ولا تزال مستمرة، تحت شعار "مسيرات العودة"، والتي تنشط على وجه الخصوص في أيام الجمعة.