وكلف رئيس الوزراء اللجنة بتقديم تقرير شامل حول جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة، ليتسنى للحكومة الوقوف عندها، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقتل 21 شخصا، معظمهم أطفال دون سن الرابعة عشرة كانوا في رحلة مدرسية إلى المنطقة التي وقعت فيها السيول الخميس، في حين أصيب أكثر من 40 آخرين، ولا تزال قوات الدفاع المدني تبحث عن مفقودين.

ووجه رئيس الوزراء الأردني اللجنة إلى مراجعة أسس وشروط ومعايير الرحلات المدرسية، وتقديم التوصيات والمقترحات لتحديثها وتشديدها بما يضمن سلامة الطلبة، بالإضافة إلى وضع أسس واضحة ومعلنة لسياحة المغامرات.

وضمت اللجنة في عضويتها وزراء العدل، والداخليّة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والشؤون البلدية، والسياحة، والدولة للشؤون القانونية، والدولة لشؤون الإعلام، والأشغال العامة والإسكان.

وأوعز الرزاز إلى اللجنة تقديم تقرير مفصل وشامل حول أوضاع الجسور والمنشآت العامة والبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم توصيات لدراسة وضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع الكوارث الطبيعية.