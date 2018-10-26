وكشفت المفوضية عن استضافة السودان لأكثر من 922.752 لاجئًا، وذلك في آخر تحديث لاحصاءات المفوضية للفترة حتى سبتمبر العام الجاري 2018.

ونقلت موقع "باج نيوز" الإخباري عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين " إن 97.127 لاجئًا يعيشون في 9 مخيمات للاجئين في شرق السودان."

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على السودان، لاستضافته عدد كبير جداً من اللاجئين والمتأثرين بالصراعات في جواره الإقليمي.

وحذرت المفوضية من أن يؤدي تسرب 63 بالمئة من اللاجئين الواصلين إلى شرق السودان حديثاً، إلى عمليات استغلال من قبل المهربين وتجار البشر، من جراء تسربهم إلى من معسكرات اللجوء.