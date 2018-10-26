ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان الأمن العام: "إنه سيتم قطع طريق الزارة من مثلث البانوراما بعد منطقة الفنادق باتجاه الجنوب، إضافة إلى قطع السير القادم من محافظة الكرك/ جسر الموجب السفلي باتجاه البحر الميت ولإشعار آخر".

وطالبت مديرية الأمن العام الأردنية المواطنين تجنب الطرق المذكورة، واعتماد الطرق البديلة والامتثال لتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق.

واستنفرت السلطات الأردنية جهود البحث والإنقاذ، في الكارثة التي ضربت البلاد، إثر اجتياح سيول لمنطقة البحر الميت غربي المملكة، حيث داهمت سيول جارفة، مناطق عدة في البلاد، قتل إثرها 18 شخصا، فيما لم تتمكن السلطات من معرفة عدد المفقودين على وجه التحديد.

ونقل التلفزيون الأردني، عن مسؤول في الدفاع المدني قوله، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأعلن في وقت سابق، عن حافلة تقل 37 تلميذا و7 مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.