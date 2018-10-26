وداهمت سيول جارفة، مناطق عدة في البلاد، قتل إثرها 18 شخصا، فيما لم تتمكن السلطات من معرفة عدد المفقودين على وجه التحديد.

وفيما تجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر، وبمشاركة قوات من الجيش. طالبت السلطات السكان، بأخذ الحيطة والحذر، والإبلاغ عن المفقود في جميع المناطق.

ونقل التلفزيون الأردني، عن مسؤول في الدفاع المدني قوله، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأعلن في وقت سابق، عن حافلة تقل 37 تلميذا و7 مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.

وحسب مراسلنا، فإن عددا من سكان منطقة الأغوار قرب البحر الميت لا زالوا في عداد المفقودين بعد أن جرفتهم السيول، كما أعلن عن وجود سياح أجانب ضمن المفقودين.

تحذيرات من المنخفض الجوي

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأرصاد الجوية الأردنية، حسين المومني، لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة شمالي ووسط البلاد، محذرا من استمرار آثار المنخفض الجوي، وتأثيره على مناطق عدة بالمملكة.

وألغى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته المقررة إلى البحرين الجمعة، لمتابعة مجريات حادثة البحر الميت.

من جانبه، تابع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ميدانياً جهود البحث والانقاذ، كما تفقد المصابين في مستشفى الشونة الجنوبية.

وأكد الرزاز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كل مقصِّر، مقدما تعازيه لذوي ضحايا الحادث المفجع.

إعلان الطوارئ

وأعلنت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ في العاصمة عمان بسبب الأحوال الجوية، فيما شاركت طائرات سلاح الجو في عمليات تمشيط المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، الأمير علي بن الحسين، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية للعثور على المفقودين وإسعاف المصابين وإخلاء الوفيات.