وقال الدفاع المدني، إن 11 شخصا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية، بسبب المنخفض الجوي والسيول.

وتقوم فرق إنقاذ متخصص بعمليات البحث، واستدعاء طائرات سلاح الجو، للمشاركة في عمليات البحث.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، أوضاع طلبة مدرسة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس، وفقا لموقع "رؤيا" الإخباري.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية، والبلديات والأشغال العامة والإسكان، وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة.