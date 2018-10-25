وفي سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر الخميس، قال السفير السعودي، أتقدم بخالص العزاء الى أسرة المواطن جمال خاشقجي.. ما حدث له آلمنا جميعاً".

وأضاف أن ولي العهد "وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي.. مؤكداً سموه أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم".

وكان ولي العهد جدد تأكيد موقف القيادة السعودية بشأن قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، حين شدد على أن بلاده تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحقيق واكتمال التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى نتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة وأخذ العقاب الرادع".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان "نعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة العربية السعودية، وبين تركيا، أريد أن أوصل لهم رسالة من هذا المنبر، لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس في تركيا اسمه أردوغان..".

وتابع "لن يحدث هذا الشرخ وسوف نثبت للعالم أن الحكومتين متعاونة لمعاقبة أي مجرم وأي مذنب والعدالة في الأخير سوف تظهر".

وفي سياق منفصل، قال السفير السعودي في واشنطن إن تأكيد "ولي العهد على أن الشعب السعودي «جبار وعظيم» يأتي امتدادًا لرهانه.. على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة 2030".

شعب جبار وعظيم

وأضاف أن "رؤية المملكة تجاه المنطقة والتي عبر عنها.. ولي العهد هي الوصول لنموذج تنموي في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق رخاء شعوبها لتكون في صدارة دول العالم وهي رؤية أكبر من أي اختلافات سياسية قصيرة الأمد".

وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان "كيف ستحول القيادة ذات الرؤية في العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية"، كشف ولي العهد أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن "الأرقام هي من تتحدث عن تحسن الاقتصاد السعودي. مستمرون في تطوير بلادنا ولن يوقفنا أحد وحربي القادمة أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة".

وتابع "أعيش بين شعب جبار وعظيم. لدى السعوديين همة مثل (جبل طويق) ولن تنكسر"، مضيفا "لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الأوسط متقدماً عالمياً".

وأعرب ولي العهد عن اعتقاده أن "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، وسيكون مختلفاً خلال الـ5 سنوات القادمة".