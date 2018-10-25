وأوضحت القناة أن روسيا منزعجة من عدم إخبارها بالغارات قبل دقائق قليلة من شنها، مطالبة بتمديد ذلك الوقت، لكن مصدرا مطلعا قال للقناة إن إسرائيل لا يمكنها قبول مثل هذا الطلب.



وكانت إسرائيل قد شنت غارات على أهداف في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، مما أدى إلى إسقاط طائرة استطلاع روسية ومقتل 20 عسكريا على متنها بعد أن أصابتها الدفاعات السورية "عن طريق الخطأ".

وألقت كل من موسكو ودمشق باللوم على إسرائيل، وسارعت روسيا إلى تزويد سوريا بنظام الدفاع الجوي S-300 ردا على ذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف في شهر أكتوبر، بأنّ الدولة العبرية ستواصل ضرب "الأهداف المعادية" في سوريا رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة تلك الصواريخ.