جاء ذلك خلال محادثات هاتفية منفصلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أطلع فيها الملك سلمان على ما قامت به المملكة من إجراءات والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق في ملابسات مقتل خاشقجي.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.

كما أعرب ماكرون عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.