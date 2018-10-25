كما أطلع الملك سلمان الرئيس الفرنسي على ما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي، وتصميم الحكومة السعودية أن ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع.

من جهته أعرب ماكرون عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.

كما جرى اتصال هاتفي آخر بين العاهل السعودي ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أطلع الملك سلمان فيها على الإجراءات التي قامت المملكة باتخاذها والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له جمال خاشقجي.

وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.