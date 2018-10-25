وقال جابر بابا أحد محاميي الدفاع عن الملاحقين في هذا الملف لوكالة فرانس برس "الشبان العشرة أدينوا بتهم إهانة العلم الوطني وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة"، مشيرا إلى أنهم سيستأنفون هذه الأحكام.

وأضاف إن 5 قاصرين آخرين، من ضمن 19 ملاحقا في المجموع ضمن هذا الملف، سيتم الاستماع إليهم الجمعة من طرف قاضي تحقيق مكلف قضايا القاصرين.

وكان الشبان الـ19 أوقفوا مطلع أكتوبر بتهمة رفع أعلام إسبانية وترديد شعارات مؤيدة للهجرة مثل "عاشت إسبانيا"، أثناء مباراة لكرة القدم سبتمبر بمدينة تطوان.