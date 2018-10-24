وأضافت ماي، خلال كلمة أمام البرلمان، أنها ستتحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت "تظل هناك حاجة ملحة لمعرفة ما حدث بالتحديد فيما يتعلق بالقضية... أنا شخصيا أتوقع أن أتحدث مع الملك سلمان في وقت لاحق اليوم".

وتابعت "وزير الداخلية يتخذ إجراءات ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول بريطانياـ وإذا كان هؤلاء الأفراد لديهم بالفعل تأشيرة دخول فإنها ستلغى اليوم".

خطوة بريطانيا جاءت بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل خاشقجي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعمل على جمع المعلومات بشأن قضية خاشقجي، مشيرا إلى الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على المتورطين في القضية.

وأضاف أنه سيعمل مع وزارة الخزانة لبحث إمكان تطبيق قانون ماغنتسكي للمساءلة العالمية على هؤلاء الأفراد، مؤكدا أن بلاده لديها مصالح استراتيجية مشتركة مع السعودية.

وكان النائب العام السعودي قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.

وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصا على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وأمر العاهل السعودي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.