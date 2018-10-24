وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن محمد عبيد الزعابي أجرى بحث ومراجعة للحالة العامة لهيدجز، وجاءت نتائج المراجعة كما يلي:

أنه منذ توقيف هيدجز، تم توفير الرعاية الطبية والنفسية المستمرة، وبعد توقيفه الأولي وقبل إجراء المحاكمة، تم السماح لأفراد أسرة هيدجز وموظفي السفارة بالاتصال به في عدة مناسبات، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات.

ومع اكتمال عملية التحقيق ومنذ بدء المحاكمة، وفقا لقانون دولة الإمارات، تم تخفيض شروط الحبس الاحتياطي لهيدجز حيث كان لديه التسهيلات المستمرة للاتصال بأسرته وموظفي السفارة والقنصلية، ومستشاره القانوني عن طريق الهاتف، وتم تزويده بالكتب ومواد القراءة التي يختارها.

ويتمتع محامي هيدجز وأسرته المباشرة بالقدرة المستمرة على الوصول إليه، بما يتماشى مع بروتوكولات عملية المحاكمة، كما أظهرت المراجعة أنه منذ بدء المحاكمة تم وضع هيدجز في مركز حبس احتياطي ذات أمن أقل.

جدير بالذكر، أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة مضمون بموجب المادة 94 من دستور دولة الإمارات، والذي ينص أيضًا على اعتبار المتهم بريئا حتى يثبت العكس في محاكمة قانونية وعادلة. وتضمن المواد من 1 إلى 8 من القانون رقم 3 المؤرخ 26 مايو 1993 استقلال القضاة.