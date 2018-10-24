وقال مدير إدارة الإعلام في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية العميد خليل الأمير، في تصريح لسكاي نيوز عربية إن 120 عنصرا من فرق الإطفاء يقومون حاليا بمحاولة محاصرة النيران، لكي لا تمتد إلى المجمعات المجاورة.

وأضاف أن المبنى المكون من دورين وسرداب آيل للسقوط بسبب الحريق لأن البنية الخرسانية بدأت بالتفكك في أجزاء منه كما حدثت انهيارات في أجزاء من المبنى وتشقق في الأرضية .

وطبقا لمسؤول الاطفاء فإن ستة رجال إطفاء تعرضوا لإصابات بسبب الإجهاد بينما تعرض اثنين آخرين لكدمات.

وبين الأمير أن الفحص الأولي بين وجود مخالفات في المبنى.