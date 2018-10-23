وذكرت مصدر مطلع من داخل الجبهة أن أعضاء المكتب السياسي اتفقوا خلال اجتماعهم بمقر الحزب، على ترشيح معاذ بوشارب عن ولاية سطيف، في جلسة التصويت العلنية على الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني الأربعاء.

ويأتي هذا وسط موافقة وتزكية من كل كتل أحزاب الموالاة لخيار الحزب الحاكم "وهي الحركة الشعبية الجزائرية، والتجمع الوطني الديمقراطي تجمل أمل الجزائر وتجمع كتلة الأحرار".

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد قرر الاثنين، عقد جلسة علنية الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان خلفا للسعيد بوحجة، بحسب تقارير صحفية محلية.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977.