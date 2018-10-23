وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن السعودية أرسلت فريقا إلى تركيا وسيجري اعتقال كل المسؤولين عن الحادث.

وكان الجبير قد ذكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لم يكن على علم بحادثة خاشقجي"، واصفا مقتله بـ"الخطأ الجسيم".

وأوضح أن المسؤولين السعوديين سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندما تكون متاحة. كما أكد أن "العلاقات السعودية الأميركية ستتجاوز هذه القضية".

وأوقفت السلطات السلطات القضائية في السعودية 18 شخصا على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة"، بحسب بيان صادر عن النائب العام.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.