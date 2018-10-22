وأكد ولي العهد السعودي والوزير الأميركي، على الدور المستقبلي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض، في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، تطرق اللقاء إلى عدد من المسائل، ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.

وحضر اللقاء سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير.