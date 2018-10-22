وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في رام الله أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مكان الحادث أعلنت أنه منطقة عسكرية مغلقة.

وقبل أسبوع، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بزعم محاولة طعن جندي في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنه لم يصب أي جندي بأذى في الحادث، الذي وقع عند مفترق غيتاي أفشار بالقرب من مستوطنة آرئيل جنوبي مدينة نابلس.

وفي 11 أكتوبر الجاري، أصيب إسرائيليان من بينهما جندي في هجوم طعن نفذه شاب فلسطيني قرب مستوطنة "تامير" قرب نابلس، حيث أغلق الجيش المنطقة على إثر الهجوم.