أبوظبي - سكاي نيوز عربية يصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخرطوم، الخميس المقبل، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوداني، عمر البشير، ويجري مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين.