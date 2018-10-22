وسبق لأردوغان أن لوح بشن عملية عسكرية بهدف السيطرة على منطقة شرق الفرات، كما انتقد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، إلا أن هذا التوجه قد تغير بشكل كامل.

وصرح أردوغان: "لا توجد أشياء تستدعي كل هذا القدر من القلق والاضطراب في منطقة شرق الفرات، فالغالبية العظمى من هذه المنطقة صحراء".

وصدر هذا الموقف عن أردوغان في معرض جواب الرئيس التركي على أسئلة الصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من زيارة رسمية إلى مالدوفا.

وأضاف الرئيس التركي: "الأهم هو منطقة دير الزور الواقعة في شرق الفرات، هناك إشارات على وجود موارد طاقة. لذلك فإن التنظيمات الإرهابية يمكنها أن تسيطر على مصادر الطاقة هناك، وتستخرج البترول، وتحصل على مكاسب كبيرة للغاية، ولا يمكن السماح لها بتحقيق ذلك".