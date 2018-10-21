وذكرت المنظمة أن غيث اعتقل، مساء السبت، في حي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وصباح الأحد، نقل غيث إلى سجن محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، حيث يتم احتجازه قبل جلسة استماع ستجري خلال أربعة أيام.

وناشد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي "بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ مدينة القدس الشرقية، وتأمين الحماية الدولية العاجلة".

وأضاف أن إسرائيل "ستنتهج سياسات وأساليب تعسفية أخرى لترهيب واعتقال القيادات، وأبناء شعبنا، إضافة إلى آلاف الرهائن من المعتقلين، وخروقاتها الممنهجة للقانون الدولي ولالتزاماتها".

في غضون ذلك، لم يصدر أي رد فعل فوري من الجيش الإسرائيلي. إلا أن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد قال إنه "تم اعتقال شخصين ويجري حاليا التحقيق معهما".

واحتلت اسرائيل القدس والضفة الغربية في حرب 1967، وضمت لاحقا المدينة قبل أن تعلنها بأكملها عاصمتها الموحدة، ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم المستقبلية.