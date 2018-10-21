وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن تل أبيب "ننوي إعطاء فرصة للمفاوضات"، بشأن القرية الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة.

ويعيش حوالى مئتي بدوي فلسطيني في خان الأحمر في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية، على غرار القرى البدوية الأخرى عموما، وتقع القرية على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وأثار مصير القرية اهتمام عدد من البلدان حول العالم، من بينها 8 دول في الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل في سبتمبر الماضي إلى "مراجعة قرارها"، فيما يواصل ناشطون فلسطينيون وأجانب اعتصامهم في خيام داخل القرية.

وتزعم إسرائيل أن سكان القرية يقيمون فيها بصفة "غير قانونية"، وأمهلتهم حتى الأول من أكتوبر الجاري لهدم "كل المباني المقامة" فيها بأنفسهم.

وحذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بأن "إخلاء بالقوة" للقرية يمكن أن يشكل جريمة حرب. ورفض السكان حتى الآن إخلاء القرية.