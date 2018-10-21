ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية قررت تأجيل عملية الإخلاء والهدم "من أجل استنفاد المفاوضات والمقترحات حول هذه المسألة على مختلف الأصعدة.

وكان المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت استئناف سكان الخان الأحمر لمنع هدم القرية، وأشارت المحكمة إلى أن القرية قائمة على أراض للدولة، وأن منازل القرية بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية. وبذلك أعطت المحكمة العليا في إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم.

ووفق صحيفة هآرتس، فإن السلطات الأمنية الإسرائيلية أكد جهوزيتها لتنفيذ عملية هدم القرية وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من السلطات السياسية. إلا أن الجانب السياسي قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل "دون تفسير" على حد وصف الصحيفة.

ويعيش نحو 180 بدويا، في هذه المنطقة، ويرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في خان الأحمر.

وتقع قرية الخان الأحمر شرقي القدس على الطريق المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.