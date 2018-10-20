وصدر القرار بإحالة أوراق إبراهيم محمد إبراهيم إلى المفتي وتحديد جلسة 17 نوفمبر للنطق بإعدامه وإصدار الأحكام بحق باقي المتهمين في ذات القضية وعددهم 7 متهمين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم بالاشتراك مع 5 آخرين أنشأوا وأسسوا "الخلية" على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

يذكر أن الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين في 4 سبتمبر 2016.