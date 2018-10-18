ويتفاوض رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، من دون التوصل حتى الآن إلى توافق.

ونقلت رويترز عن الرئيس اللبناني ردا على تشكيل الحكومة "الحكومة قاب قوسين أو أدنى".

وتتنافس الأحزاب الكبرى على عدد المقاعد التي ستشغلها، وعلى أهم الوزارات.

وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين الزعماء، مما زاد من التفاؤل باحتمال كسر الجمود السياسي.

وقال رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة يستغرق وقتا أطول من المتوقع، لكنها ستتشكل.