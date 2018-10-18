وبدا الجعفري، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت، الثلاثاء، وكأنه "يؤنب" الوزير اللبناني على استخدمه كلمة "عدوى" في سياق تمنيه بأن يتمكن العراق من تشكيل حكومته سريعا على غرار ما يحصل في لبنان حاليا.

وقال باسيل موجها كلامه إلى الجعفري: "نتمنى للعراق تشكيل حكومته الجديدة سريعا، ونقل عدوى التشكيل المتسارع حاليا في لبنان إلى العراق، وننقل الخير لبعضنا".

ورد الجعفري على استخدم باسيل لكلمة "عدوى" باستغراب قائلا: "لا أعرف لماذا اختار الأخ وزير الخارجية تعبير عدوى لانتقال التجربة من لبنان إلى العراق؟".

وأضاف: "العدوي تقال للمرض يا ابن الحلال. الواقف إلى جانبك طبيب قبل أن أكون سياسيا. العدوى حينما تأتي في سياق الأمراض فهي مؤذية". فمازحه باسيل قائلا: "هنا عدوى الشفاء".

ونشر أحد المغردين اللبنانيين على حسابه في تويتر المقطع الذي يصور المشهد بين الوزيرين متبوعا بتعليق: "عندما يتهضمن وزير خارجيتنا جبران باسيل".

وتساءل لبناني آخر في تويتر "هل هكذا تكون اللغة الدبلوماسية؟ وهل مسموح لرأس الدبلوماسية أن يتحدث ثرثرة أم كلاما دبلوماسيا رصينا ومقاسا بميزان الذهب؟"

وذهب لبناني ثالث إلى البحث في القاموس عن معنى كلمة "عدوي" قائلا: إن العدوى تعني انتقال المرض من مريض إلى سليم.

ونشر رابع صورة كاريكاتورية تجسد الموقف الذي حدث بين الجعفري وباسيل، واسترجع خامس عبارة شهيرة للفنان المصري عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين قال فيها للمعلمة: "بتحطي نفسك في مواقف بايخة".