وعرضت وزارة الدفاع المصرية للمرة الأولى منظومات الطائرات الموجهة المسلحة "وينغ لونغ"، في إطار فيلم وثائقي نشره المتحدث العسكري على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة العيد 45 للقوات الجوية.

ويمكن رؤية الطائرات العسكرية القتالية من دون طيار "لونغ وينغ"، وهي مسلحة بصاروخي Blue Arrow-7 الموجهين بالليزر.

ووفقا للفيديو، تعاقدت القوات الجوية المصرية على شراء أنواع حديثة أخرى من الطائرات بلا طيار.

وجاء أيضا في الوثائقي أن القوات الجوية كانت على موعد مع "نقلة كبرى، بانضمام أحدث منظومات التسليح حول العالم ومنها طائرات الرافال متعددة المهام، وطائرات إف 16 بلوك 52، الهليكوبتر الهجومي من طراز أباتشي، منظومات الطائرات الموجة المسلحة وينغ لونغ، فضلا عن التعاقد على نظم أخرى حديثة".

ويأتي الوثائقي، المعنون بـ"القوات الجوية درع السماء"، في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها الـ45، الذى يوافق 14 أكتوبر من كل عام.

وسلط الوثائقي الضوء على جهود القوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018، وحماية حدود الدولة في الاتجاه الجنوبي والغربي، بالإضافة إلى عرض مشاهد من التدريبات الجوية المشتركة التي تشارك فيها القوات المصرية.

ويعد الجيش المصري من بين أكبر الجيوش الأفريقية التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، بحسب موقع intelligence briefs، المعني بالشؤون العسكرية والمخابراتية.

ووينغ لونغ مركبة قتال جوي من دون طيار أنتجتها مجموعة تشنغدو لصناعة الطائرات في الصين، وكانت طلاعاتها الأولى في 2008.

ومنذ 2009، يستخدم سلاح جو جيش التحرير الشعبي الصيني طائرات وينغ لونغ التي لا تزال في الخدمة حتى الآن.

وإلى جانب العمليات العسكرية القتالية، فإن طائرات وينغ لونغ لديها القدرة على أداء مهام مدنية مثل تقييم الكوارث، وعمليات الأرصاد الجوية، وحماية البيئة.