ورفض ترامب الكشف إن كانت الولايات المتحدة قد أرسلت محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية خاشقجي.

وأضاف أنه "طلب تسجيلات صوتية ومصورة من تركيا بشأن خاشقجي إن وجدت"، وفق ما نقلت رويترز.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية، أكد ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، أن المملكة حليف مهم لأميركا، وأضاف: "نحن بحاجة إلى السعودية في حربنا على الإرهاب، وفي كل ما يحدث في إيران وأماكن أخرى".

وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبلغه في اتصال هاتفي، بأنه أطلق تحقيقا في قضية اختفاء خاشقجي بإسطنبول.

وأوضح في تغريدة على تويتر، أن ولي العهد السعودي، أبلغه بأن التحقيق سيتم توسيعه بشكل أكبر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قبل أن يلتقي الأخير بالأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

وشكر بومبيو الملك سلمان على إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن قضية اختفاء خاشقجي في إسطنبول.