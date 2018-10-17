وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن طائراته قصفت 3 أهداف في غزة، بعد سقوط صاروخين انطلقا من القطاع، سقط أحدهما على منزل في مدينة بئر السبع داخل إسرائيل، والآخر في البحر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 إسرائيليين أصيبوا من جراء القصف ونقلوا إلى المستشفى، في حين هرع الإسرائيليون في مدينة بئر السبع إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار في المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

وفي تطور لافت، قطع رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، زيارته إلى الولايات المتحدة، وألغي اجتماعا مع المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي، وعاد إلى إسرائيل.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان، بإغلاق معبر إيرز للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم للبضائع، بعد إطلاق الصاروخين من غزة على جنوب إسرائيل.

كما أعلنت إسرائيل عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها للفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة من 6 إلى 3 أميال بحرية.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، قال فيه إن الوقت حان لتوجيه "ضربة قاصمة" لقادة حماس بعد أسابيع من أعمال العنف عند الحدود.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي الأول على إسرائيل منذ أشهر، والأول الذي يصيب منزلا إسرائيليا منذ حرب صيف عام 2014 على قطاع غزة.