ويأتي إطلاق الصاروخين في وقت تتجدد به التوترات بين إسرائيل والقطاع المحاصر، فيما لم ترد معلومات عن إصابة أحد.

وكتب الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "عند الساعة 4.00 صباح اليوم (الأربعاء)، هرع الإسرائيليون في مدينة بئر السبع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف الجيش: "سندافع عن السكان المدنيين الإسرائيليين"، ملمحا إلى أنه سيقوم بالرد.

كما قالت الشرطة الإسرائيلية إن "صاروخا ضرب مدينة بئر السبع منذ لحظات، متسببا بأضرار" دون أن تحدد حجمها.

ونقل مراسلنا عن مصادر رسمية إسرائيلية، قولها إنه "بعد تقييم الأوضاع في بلدية بئر السبع تقرر عدم فتح المدارس وإلغاء الدوام".