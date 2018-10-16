وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الأسد استقبل الثلاثاء سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الذي يقوم بزيارة سوريا على رأس وفد كبير.

وقال الأسد إن الزيارة تشكل بداية جيدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وأضاف أن سوريا والقرم تتميزان بموقع استراتيجي على البحرين الأسود والمتوسط.

واتفق الطرفان على إنشاء البيت التجاري المشترك وشركة نقل بحري مشتركة وتبادل السلع والمنتجات التي ينتجها ويصنعها الجانبان.

فضلا عن ذلك، اتفقت سوريا والقرم على إطلاق الرحلات الجوية المباشرة وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال ووضع خطط تبادل ثقافي.

وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم إليها في 2014، واندلاع قتال انفصالي في شرق أوكرانيا، أدى إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.