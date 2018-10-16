وأكد السيسي أن العلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا، التي يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تأسيسها، دائما ما تميزت بالعمق والخصوصية.

وقال: "كانت روسيا دائما، شعبا وحكومةً، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة، كما أن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي، وغيره من المشروعات الكبرى ، خلال حقبة هامة من تاريخها الحديث".

وأضاف أن هذه المواقف التاريخية الداعمة ستظل دائما عالقة في أذهان المصريين، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري.

وخص السيسي "مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق قناة السويس، كمثال آخر على عمق" الشراكة مع روسيا".

وتابع "لقد توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مصر في ديسمبر 2017، وإنني على ثقة بأنه في إطار الروح الإيجابية التي تسود العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا ، سيعود الطيران قريبا بين المدن الروسية والمصرية الأخرى".

وأوقفت روسيا تسيير طائرات مدنية إلى مصر في أكتوبر 2015 بعد تفجير طائرة تابعة لشركة "متروجيت" الروسية عقب إقلاعها من مطار مدينة شرم الشيخ السياحية بشبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224.

ومنذ ذلك الحين، سمحت مصر لخبراء روس بالتفتيش على الإجراءات الأمنية في مطاراتها عدة مرات، ووقع البلدان اتفاقا بشأن أمن الطيران المدني.

وجرى استئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة، في أبريل، لكن مصر تأمل في عودة الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعاتها على ساحل البحر الأحمر.