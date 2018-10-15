ووصلت عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية إلى مصر التي تستضيف التدريب حتى 26 أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات.

يشتمل التدريب المشترك العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات غير النمطية، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين.

وقال المتحدث العسكري المصري: "تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية، بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بالشكل الذى يؤدى إلى إدارة العمليات بكفاءة عالية، لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة".

يذكر أن مصر شهدت أول تدريبات حماة الصداقة عام 2016، ثم أجري في روسيا عام 2017، بما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات، بحسب المتحدث العسكري المصري.