وقالت الخارجية السودانية، في بيان صادر عن نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، إن الخرطوم ظلت تتابع بقلق بالغ حادثة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأضاف البيان "انطلاقا مما يجمع السودان بكل من المملكة العربية السعودية وتركيا من علاقات وطيدة، فإن السودان يهيب بالبلدين الشقيقين معالجة هذه القضية في بعديها القانوني والدبلوماسي، بما عرفا به من اتزان وحكمة، مراعاة لما بينهما من وشائج وصلات وتقديرا لوزنهما ودورهما الكبير في العالم الإسلامي".

وعبر السودان عن تضامن السودان مع المملكة العربية السعودية إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية لاستغلال هذه الحادثة لفرض أجندتها الخاصة، "داعين الجميع للسعي لتفويت هذه الفرصة على المتربصين بوحدة صفنا وتضامن أمتنا".