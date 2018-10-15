وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي".

وأفادت المعلومات بحيازة الإرهابيين "أسلحة نارية متنوعة، وإعدادهم عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد".

وبعد حصار المنطقة، فجر الاثنين، داهمت القوات الأمنية الكهف بينما بادلتها العناصر الإرهابية بإطلاق النيران.

وتابع البيان "أسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك، عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية جارى تحديدهم، كما عُثر على 6 بنادق آلية، وكمية من الطلقات، وعبوتين متفجرتين، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية ".