ويأتي ذلك نتيجة اتفاق تم التوصل إليه، الجمعة، بين الأمم المتحدة وإسرائيل وسوريا.

وقد اجتازت سيارتان تابعتان للأمم المتحدة السياج الذي فتح أمامهما من الجانب الإسرائيلي من معبر القنيطرة.

وتشكل إعادة فتح المعبر مؤشرا جديدا على استعادة النظام السوري إلى حد كبير زمام الأمور في سوريا، بعد سبع سنوات من الحرب.

وجاء ذلك بعد استعادة القوات الحكومية السورية، بدعم من روسيا، كل محافظة القنيطرة السورية تقريبا.

وسيقتصر استخدام المعبر في مرحلة أولى، بحسب الجيش الإسرائيلي، على القوات الدولية الموجودة في هضبة الجولان.

وكان المواطنون الدروز السوريون الذين يعيشون في الجانب الإسرائيلي يستخدمونه في الماضي للعبور إلى سوريا للزواج أو للدراسة.